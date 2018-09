Trump waarschuwt bedrijven met verhuisplannen

In een serie tweets herhaalde Trump dat de nieuwe Amerikaanse regering de belasting- en regeldruk op ondernemers flink gaat verlagen. ,,Maar een bedrijf dat ons land de rug toekeert voor een ander land, daar een nieuwe fabriek bouwt en dan zijn product terug denkt te verkopen naar de VS, zonder dat dit gevolgen heeft, heeft het mis.''

Trump beloofde tijdens de verkiezingscampagne dat hij de Amerikaanse maakindustrie nieuw leven wil inblazen. Bedrijven moeten met onder meer belastingvoordelen worden verleid hun producten in de VS te gaan maken. Ook wil hij uit handelsverdragen stappen die de import van buitenlandse producten goedkoper maken.

Daarnaast probeert Trump individuele Amerikaanse bedrijven aan te spreken op hun vaderlandsliefde. Zo deed de aankomende president onlangs een dringend beroep op Apple, dat zijn smartphones en tablets hoofdzakelijk in China laat produceren, om ook een fabriek in de VS te openen.