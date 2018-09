Auteur Paul de Wispelaere (88) overleden

De Wispelaere debuteerde in 1958 met de novelle Scherzando ma no troppo. Dat werk liet hij volgen door ruim twintig romans, essays, reisimpressies en dagboeken. Hij ontving in de loop der jaren vele prijzen, waarvan de Prijs der Nederlandse Letteren in 1998 de belangrijkste onderscheiding was.

Boeken schrijven was niet de enige activiteit van De Wispelaere. Hij werkte tevens als redacteur van literaire bladen, als criticus en was hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de toenmalige Universitaire Instelling Antwerpen. De Wispelaere had zelf in Gent Germaanse filologie gestudeerd en was gepromoveerd met een proefschrift over de Nederlandse toneelschrijver en essayist Dirk Coster.