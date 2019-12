Vooral de kustgemeenten staan schaakmat door stikstofcrisis

Amsterdam - Nergens is het oplossen van de stikstofcrisis zo ingewikkeld als aan de Hollandse kust. Juist in dit gebied bestaat woningnood, loopt de bereikbaarheid vast en is er behoefte aan groei bij bedrijven. Maar snelle opties om stikstof te verminderen zijn er niet. Het kabinet-Rutte III staat nog altijd met lege handen en worstelt met het vinden van een oplossing om deze regio van het slot te halen.