Iraans hof bevestigt doodstraf tegen Zanjani

Babak Zanjani Ⓒ AFP

TEHERAN - Het hooggerechtshof in Iran heeft zaterdag de doodstraf tegen de bekende zakenman Babak Zanjani bevestigd. Hij heeft tijdens het olie-embargo tegen Iran miljarden dollars aan oliedeals weggewerkt via een netwerk van bedrijven in onder meer Turkije, Maleisië en Dubai.