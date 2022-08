Premium Het beste van De Telegraaf

Ouderenbonden eisen hogere AOW: ’Heb je hard gewerkt, zijn financiële zorgen je beloning’

Door Gijsbert Termaat Kopieer naar clipboard

Meneer Van Oldebarneveld: „Iedere maand is het weer afwachten of je het redt.” Ⓒ APA

Utrecht - Bijna een kwart van de ouderen heeft door de hogere kosten van energie en boodschappen moeite om rond te komen, meldt de Seniorencoalitie. Eén op de acht zegt geen buffer of spaarpot te hebben. „Dan hebben we het over zo’n half miljoen mensen, die nu al moeten bezuinigen op hun boodschappen en extraatjes”, zegt directeur Ingrid Rep van KBO-PCOB. „En tien procent van die mensen vervangt de avondmaaltijd al door brood of soep.”