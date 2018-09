Parijs schrikt van gijzeling in reisbureau

Na enkele uren van onzekerheid konden de aanwezigen ongedeerd uit het pand worden gehaald. De dader bleek echter gevlogen.

Volgens de nieuwszender BFMTV viel een gewapende man vlak voor sluitingstijd het gebouw van Asieland aan boulevard Masséna in het 13e arrondissement binnen en vroeg naar de kluis. De directrice slaagde erin te ontsnappen en sloeg alarm. Het reisbureau was al eens eerder overvallen. UPDATE: Armed man in question appears to be a robber armed with a handgun - AFP https://t.co/vVvdoaf3zb pic.twitter.com/H6WzwcjmIe— Lewis Kingsley (@VMastery) 2 december 2016