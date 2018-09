Kinderopvang is beter en veiliger

De Inspectie van het Onderwijs heeft vastgesteld dat bijna alle kinderopvanglocaties zijn bezocht voor een jaarlijkse inspectie, zo blijkt uit het onderzoek. Driekwart van alle locaties voldeed volgens de inspectie volledig aan de regels. Op dit moment maken zo’n 680.000 kinderen gebruik van de opvang.

De afgelopen vijf jaar is er veel gedaan om kinderopvang veiliger te maken en dat is volgens het onderzoek gelukt. Nieuwe medewerkers kunnen pas aan de slag als ze een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebben. Alle vaste medewerkers in de kinderopvang worden bovendien continu gescreend op strafbare feiten en er is een meldplicht bij vermoedens van geweld of misbruik. En met de invoering van het vierogenprincipe (altijd een tweede volwassene die meekijkt) worden medewerkers in de kinderopvang altijd gezien of gehoord tijdens hun werk.