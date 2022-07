Premium Het beste van De Telegraaf

'Mark weet misschien niet helemaal hoe goed ik in de groep lig' Missen EK harde klap voor Van de Sanden, spelers missen haar

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Profvoetbalster Shanice van de Sanden deelt handtekeningen uit aan fans. Ⓒ BOUWMAN, RENE

Ze is de Grote Afwezige tijdens het EK voetbal dat gisteren van start is gegaan. Shanice van de Sanden (29) was jarenlang een van de sleutelfiguren binnen de selectie van Oranje. Maar de speelster die sinds het WK van 2015 geen belangrijk toernooi miste, viel buiten de selectie voor het EK 2022. Wat doet zoiets met een topsporter? „Ik heb het echt even een plekje moeten geven.”