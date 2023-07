Qatargate: politie valt huis Europarlementariër binnen

Justitie laat weten dat ook op vijf andere plekken huiszoekingen zijn verricht die „rechtstreeks of indirect met haar of haar familie in verband staan.” Een woordvoerder laat weten dat documenten en computers in beslag zijn genomen. Arena, politica voor de Franstalige sociaaldemocraten, is niet opgepakt. Haar advocaat laat aan Vlaamse media weten dat ze na haar vakantie een verhoor verwacht.

Luxe geschenken

Arena werd al eerder genoemd in het geruchtmakende omkoopschandaal. Qatar en Marokko zouden met luxe geschenken en grote bedragen hebben geprobeerd om sociaaldemocraten te beïnvloeden. (Ex)politici uit België, Italië en Griekenland zijn verdachten in de zaak.

Onlangs zette de bekende onderzoeksrechter Michel Claise vrijwillig een stap opzij. De Standaard onthulde dat zijn zoon een bedrijfje heeft met de zoon van Europarlementariër Arena. Uit voorzorg heeft Claise, die de bijnaam ’sheriff’ heeft, het onderzoek overgedragen aan een collega.