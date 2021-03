Man breekt wereldrecord door 191 keer dezelfde film te kijken in bioscoop

Ramiro Alanis behaalde zijn record eerder deze maand. Het record was in handen van een Youtuber, die 103 keer in de bioscoop was gaan kijken naar Avengers: infinity War. Het afpakken van het record was niet makkelijk. „Ik moest mijn sociale leven op een laag pitje zetten en ging niet meer naar de sportschool.”

Voor het record was een flinke planning nodig. „Ik ging op doordeweekse dagen twee keer naar de film, op zaterdag en zondag vier tot vijf keer. Meer dan vijf keer naar de film ging niet, want de film duurt drie uur en twee minuten.”, vertelt Alanis aan CNN. De filmfanaat had in de tijd dat hij de films bekeek heel wat andere dingen kunnen doen. Hij zat ongeveer 40 dagen in de bioscoop.

Dat Alanis nu het wereldrecord in handen heeft betekent echter niet dat hij nu genoeg heeft van de film „misschien ga ik wel door tot de 200, wie weet”.