Ruim 1000 doden bij protesten sinds staatsgreep Myanmar

Volgens de organisatie zijn 7338 mensen opgepakt sinds de staatsgreep, voornamelijk vanwege deelname aan grootschalige protesten tegen de junta. De legertop zegt dat het werkelijke aantal doden lager ligt en dat ze zich aan alle internationale regels houden.

De legertop nam de macht in het land op 1 februari over van de democratisch gekozen regering van Aung San Suu Kyi. Bij de verkiezingen eind vorig jaar had de partij van het leger flink verloren en volgens de militairen was er sprake van fraude.

De demonstraties kwamen snel na de staatsgreep op gang. Het leger slaat de protesten vaak met harde hand neer en schuwt niet om op betogers te schieten. Volgens mensenrechtenactivisten is er sprake van misdaden tegen de menselijkheid.