Dode en gewonde bij Silvolde door botsing Tesla tegen boom

De politie kreeg rond 23.00 uur een melding, vertelt de zegsvrouw. Of de persoon die overleden is ook de bestuurder is, weet ze niet. Ook is het nog niet bekend hoe het nu met de inzittende gaat die gewond is geraakt. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken.

Hulpdiensten werden op de hoogte gesteld via een zogeheten automatische eCall, een systeem dat vooral in nieuwere auto’s zit, in dit geval een Tesla. Meerdere brandweerwagens, politiewagens en ambulances zijn ter plaatse gekomen. Ook een traumahelikopter werd gealarmeerd.

De familie wordt door de politie in kennis gesteld. De weg is vanwege het ongeluk afgesloten. De politie gaat onderzoek doen naar de toedracht van het ongeval.