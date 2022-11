Studenten bedreigen brandweer in Maastricht: ’Dit maken we hier zelden mee’

Studenten hadden op het terrein van studentenvereniging Tragos aan de Fort Willemweg in de Limburgse hoofdstad een groot kampvuur aangestoken. „Het was een flinke fik. En zonder vergunning”, zei de woordvoerder van de veiligheidsregio. „Toen we daar wilden gaan blussen werden we bedreigd. De politie heeft uiteindelijk de namen van de mensen die ons bedreigden genoteerd en iedereen weggestuurd. Daarna konden we het vuur blussen.”

„Zo’n dreigende houding jegens de brandweer maken we hier in Zuid-Limburg maar zelden mee”, aldus de woordvoerder.

