Wenen geeft uitleg bij omstreden straatnamen

WENEN - Het stadsbestuur van Wenen gaat tekst en uitleg geven op straten en pleinen die vernoemd zijn naar personen met een belast verleden. Er komen extra bordjes te hangen met informatie over hun achtergrond. Het is de bedoeling de geschiedenis van de Oostenrijkse hoofdstad zichtbaar te maken in plaats van die toe te dekken.