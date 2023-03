Premium Het beste van De Telegraaf

Puinhoop na vertrek Schots koningskoppel

Door Joost van Mierlo

Nicola Sturgeon (l.) samen met echtgenoot Peter Murrell in betere tijden, bij de landelijke verkiezingen in 2019. Ⓒ Foto ANP / HH

Edinburgh - De Schotse SNP bevindt zich in een puinhoop na het ontslag van directeur Peter Murrell. Als echtgenoot van de Schotse premier Nicola Sturgeon had Murrell ruim twintig jaar de dagelijkse leiding in handen bij de naar onafhankelijkheid strevende partij.