Malta kleurt groen op kaart met reisbestemmingen

Het nieuwe advies gaat vanaf maandag 14 juni in. Dat maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken zojuist bekend. De besmettingscijfers in deze landen zijn gunstig genoeg om het reisadvies te versoepelen. Malta is het derde land dat op ’groen’ is gezet. De Caribische eilanden Saba en Sint-Eustatius stonden al op code groen.

Geen quarantaine

Nederlanders die naar Malta reizen, moeten nog wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Reizigers van 5 jaar en ouder moeten bij vertrek uit Nederland een negatieve PCR-test kunnen laten zien, die bij aankomst in Malta niet ouder is dan 72 uur. Bij terugkeer naar Nederland hoeven reizigers vanuit Malta geen negatieve NAAT (PCR)test te laten zien en ook niet verplicht in (thuis)quarantaine te gaan.