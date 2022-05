Toename valse diploma’s: meer controle aan deur disco

„Normaal gesproken zien we twee a drie gevallen per jaar. Nu hebben we alleen al sinds het einde van de lockdown in twee maanden tijd vijftien gevallen van fraude geconstateerd”, zegt directeur Ricardo Eshuis van SVH. „De politie heeft ook een stuk of tien gevallen van ten onrechte afgegeven beveiligingspassen geconstateerd. Bij de deur hebben agenten vastgesteld dat een aantal portiers geen Nederlands spreekt, terwijl zij wel een pas hebben. Een horecaportier is verplicht om op een bepaald niveau Nederlands praten.”

Valse diploma’s en identiteitsfraude

De twee meest voorkomende vormen van fraude zijn volgens SVH het vervalsen van diploma’s en identiteitsfraude. In het geval van identiteitsfraude heeft een ander, vaak tegen betaling, zich voorgedaan als examenkandidaat met vervalste legitimatie.

SVH vreest, vanwege de grote tekorten aan horecaportiers, dat er meer fraudegevallen aan het licht komen. Er worden 223 examens voor nieuwe portiers afgenomen in de komende zes weken. „Dat waren er voor de coronapandemie twintig per maand. De horeca staat te springen om personeel. Maar dat zorgt er ook voor dat mensen die kwade bedoelingen hebben hier op inspringen”, legt Eshuis uit. „Het niet hebben van de juiste papieren kan leiden tot onveilige situaties, omdat deze portiers niet over de juiste vaardigheden beschikken en bijvoorbeeld op de verkeerde manier met agressie of recreatief drugsgebruik omgaan.”

Eshuis waarschuwt dat uiteindelijk de horecaondernemer die de portier al dan niet via een bedrijf inhuurt, de dupe wordt. „Hij is verantwoordelijk voor de veiligheid in en rond het bedrijf.” Ondernemers wordt gevraagd om bij SVH te controleren of de portiers voldoen aan de eisen.

Het diplomaregister

De themagroep Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (WPBR) van de politie roept in samenspraak met SVH alle politie-eenheden op meer controles te doen bij zowel het afgeven van de beveiligingspas, als aan de deur. Een portier krijgt een pas als hij of zij in het bezit is van het diploma SVH Horecaportier. „Via het diplomaregister van SVH, waarin alle gediplomeerde horecaportiers zijn opgenomen, kan de politie of werkgever controleren of iemand daadwerkelijk in het bezit is van dit diploma’, zegt Eshuis.

Daarnaast gaat de politie met terugwerkende kracht de controle op afgegeven passen uitvoeren. „Op deze manier proberen we eventuele fraudegevallen alsnog boven water te krijgen en zo misstanden bij de deur te voorkomen. In geval van fraude wordt de toestemming en de beveiligingspas per direct ingetrokken. Daarnaast wordt door SVH altijd aangifte gedaan van valsheid in geschrifte”, aldus een woordvoerder van WPBR.

Daarnaast wordt om identiteitsfraude bij examens te voorkomen bij de praktijkexamens opnames gemaakt zodat te herleiden is wie daar is geweest. Eshuis: „Vanuit SVH vinden we het jammer dat dit moet, maar we willen in samenwerking met de politie echt voorkomen dat horecaondernemers de dupe worden van frauderende portiers. We willen bovenal veiligheid voor alle gasten tijdens een avond uit.”