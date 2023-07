EU sluit migratiedeal met Tunesië

EU-kopstuk Von der Leyen, demissionair premier Rutte en de Italiaanse leider Meloni waren zondag voor de tweede keer in korte tijd bij de Tunesische president om de deal te beslechten.

Met Tunesië zijn afspraken gemaakt over terugkeer van migranten die geen recht hebben op verblijf in de EU, aanpak van mensensmokkelaars en betere grensbewaking. Brussel trekt ruim 100 miljoen euro uit voor grensbewaking. Om te voorkomen dat Tunesische jongeren de levensgevaarlijke oversteek maken, wil de Europese Commissie meer legale migratie mogelijk maken. Het gaat om een programma waarbij de jonge Noord-Afrikanen kunnen studeren of werken in de EU. Lidstaten zijn niet verplicht om deel te nemen aan dit programma, in de Tweede Kamer was er eerder geen enthousiasme.

Verder komt er een groot pakket om de financiën van Tunesië op orde te krijgen. Voorzitter Von der Leyen benadrukt dat het land wel eerst moet hervormen, ze noemde zondag geen bedragen. Tunesië werd tijdens het vorige bezoek 900 miljoen euro aan gunstige leningen in het vooruitzicht gesteld.

Tunesië is een van de belangrijkste vertreklanden voor migranten die, met hulp van criminele mensensmokkelaars, naar Europa willen. Italië is een belangrijk aankomstland, Nederland is vervolgens binnen het Schengen-gebied een populaire bestemming.

„Een ware mijlpaal en een veelbelovende start van een alomvattende overeenkomst”, noemt demissionair premier Rutte de overeenkomst. „Dit partnerschap draagt bij aan economische groei, banen en toekomstperspectieven voor de Tunesische economie, bijvoorbeeld op het gebied van de duurzame energietransitie”, zegt Rutte. Nederland wil later dit jaar een handelsmissie organiseren en in september bezoekt minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel) het land.

Maar het is geen geheim dat de Nederlandse inzet vooral op migratie is gericht. „Op het gebied van migratie behelst het afspraken over het doorbreken van het businessmodel van smokkelaars en mensenhandelaren, het versterken van het grensbeheer en het verbeteren van registratie en terugkeer”, zegt Rutte. „Essentieel om meer grip te krijgen op de strijd tegen irreguliere migratie.”

Voor de Italiaanse premier Meloni smaakt de deal naar meer: „Dit moet worden gezien als een model voor een nieuwe relatie met buren in Noord-Afrika.” De regeringsleider organiseert binnenkort een internationale migratietop om met meer landen te spreken over het maken van vergelijkbare deals.

Hulporganisaties zijn fel tegen de deal met Tunis, ze waarschuwen voor de belabberde mensenrechten. De Tunesische president Saied beschuldigde, in een persverklaring, de organisaties van ’nepnieuws’. „Ze verdraaien de feiten om het Tunesische volk in diskrediet te brengen.”