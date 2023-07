EU sluit migratiedeal met Tunesië

EU-kopstuk Von der Leyen, demissionair premier Rutte en de Italiaanse leider Meloni zijn zondag bij de Tunesische president om de deal te beslechten. Na afloop geven ze een korte toelichting over de inhoud van het pakket.

Onlangs was het trio ook al op bezoek in Tunis om een eerste bod te doen. Naast migratie wil de EU gaan helpen om de economie van Tunesië sterker te maken en komt er financiële hulp in de vorm van gunstige leningen.

Aanvankelijk was het de bedoeling om voor de EU-top van 29 juni een deal te presenteren. Maar voor de onderhandelingen bleek meer tijd nodig. Brussel gebruikte het islamitische offerfeest als excuus voor de vertraging.

Tunesië is een van de belangrijkste vertreklanden voor migranten die, met hulp van criminele mensensmokkelaars, naar Europa willen. Italië is een belangrijk aankomstland, Nederland is vervolgens binnen het Schengen-gebied een populaire bestemming.

„Een ware mijlpaal en een veelbelovende start van een alomvattende overeenkomst”, noemt demissionair premier Rutte de overeenkomst. „Dit partnerschap draagt bij aan economische groei, banen en toekomstperspectieven voor de Tunesische economie, bijvoorbeeld op het gebied van de duurzame energietransitie”, zegt Rutte.

Maar het is geen geheim dat de Nederlandse inzet vooral op migratie is gericht. „Op het gebied van migratie behelst het afspraken over het doorbreken van het businessmodel van smokkelaars en mensenhandelaren, het versterken van het grensbeheer en het verbeteren van registratie en terugkeer”, zegt Rutte. „Essentieel om meer grip te krijgen op de strijd tegen irreguliere migratie.”