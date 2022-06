Opnieuw boerendemonstraties op de planning

Kopieer naar clipboard

Boeren en burgers blokkeren snelweg A37 bij Emmen tijdens een protestactie. Ⓒ ANP

EMMEN - In Emmen en Hollands Kroon staan donderdag boerendemonstraties gepland. Het lijkt te gaan om minder grote demonstraties dan de afgelopen dagen. In Emmen (Drenthe) worden boeren opgeroepen om zich om 09.00 uur te verzamelen bij het gemeentehuis, waar op dat moment de gemeenteraad praat over stikstof. Demonstranten worden opgeroepen om met trekkers, potten en pannen naar het gemeentehuis te komen.