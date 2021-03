EMA: AstraZeneca-vaccin veilig voor gebruik

Volgens EMA, de Europese geneesmiddelenautoriteit, is het corona-vaccin van AstraZeneca ‘veilig en effectief’. Dat laat de EMA weten naar aanleiding van onderzoek na meldingen over trombose-achtige klachten en een tekort aan bloedplaatjes. Een verband tussen het vaccin en deze klachten is niet aan te tonen, maar toch ook niet helemaal uit te sluiten. Daarom wordt er wel een waarschuwing toegevoegd.

Prikpauze

Meerdere landen, waaronder Nederland, waren tijdelijk gestopt met het toedienen van AstraZeneca-doses. Meerdere mensen hadden trombose en embolie gekregen na vaccinatie, en zeker één persoon is daaraan overleden, maar volgens het EMA is er geen aanwijzing dat dit door het vaccin komt.

Volgens Emer Cooke, directeur van de EMA, wegen ‘de voordelen op tegen de nadelen’. ,,Het is veilig en effectief. Dat is de wetenschappelijke conclusie.” Toch zegt Cooke dat het belangrijk is om ‘aandacht te hebben’ voor eventuele bijwerkingen. ,,Dat helpt met het in kaart brengen en mitigeren van eventuele heftige bijwerkingen. Daarom gaan we meer onderzoek en studies doen.

Trombose

Sabine Straus, voorzitter van geneesmiddelenbewakingscomité PRAC, laat weten dat het aantal trombose-gevallen in de groep gevaccineerden zelfs lager is dan in een vergelijkbare groep mensen die het vaccin niet heeft gekregen. Volgens Straus komt dat omdat trombose een gevolg kan zijn van het coronavirus, waar het vaccin juist tegen beschermt. In de EU hebben zeven miljoen mensen een AstraZeneca-vaccin gehad, tegenover elf miljoen in het Verenigd Koninkrijk. Zij hoeven zich volgens de EMA geen zorgen te maken omdat het vaccin dus ‘veilig en effectief’ zou zijn.

De Jonge

Het wachten is nu op het oordeel van het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) dat elk moment kan reageren op het EMA-nieuws. Vervolgens bepaalt het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wat de volgende stap gaat zijn in Nederland, Dat gebeurt vermoedelijk vanavond.