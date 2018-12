Online aankopen Sint boven miljard euro

Lego Star Wars is het populairste kinderspeelgoed, FIFA'17 de meest verkochte game en Escape Room The Game is het gezelschapsspel dat Sinterklaas en Zwarte Piet het vaakst in de schoen stoppen.

In de vijf weken voorafgaand aan pakjesavond lag de online weekomzet 29 procent hoger dan in andere weken van het jaar. In de sinterklaasperiode werd 12 procent van de online aankopen met een smartphone gedaan. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, toen was het aandeel 7 procent.