Politie doet grootste vangst cashgeld ooit in woning Eindhoven

Ⓒ Politie.nl/Landelijke Eenheid

Driebergen/Eindhoven - De Dienst Landelijke Recherche heeft op 1 mei een 35-jarige man in een woning in Eindhoven aangehouden op verdenking van witwassen. Bij de aanhouding werd ruim 12,5 miljoen euro aangetroffen in een verborgen ruimte in de woning. Dat is het hoogste bedrag dat tot nu toe op één locatie is gevonden.