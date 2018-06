Marathondebat ’aflosboete’ na 8 uur voorbij, 36 uur bij lange na niet gehaald

Daarmee is de ruim 36 uur die voor het debat stond bij lange na niet gehaald. 50PLUS en PVV hadden respectievelijk vijftien en twintig uur spreektijd aangevraagd. Martin van Rooijen van de ouderenpartij hield het na bijna 4,5 uur praten voor gezien. Edgar Mulder van de PVV stopte na ruim twee uur noodgedwongen. Toen werd hij gestuit door de VVD die een geslaagd ordevoorstel deed om de spreektijd te beperken.

Bijna afgelost

De wet-Hillen geeft mensen die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost een financieel voordeel. Het kabinet wil de regeling vanaf 2019 over een periode van dertig jaar afschaffen. De tegenstanders spreken van een ,,aflosboete".

De 75-jarige Van Rooijen haalde onder meer herinneringen op aan de tijd dat hij staatssecretaris was in het kabinet-Den Uyl (1973-1977), las brieven van boze burgers voor en krantenartikelen. Dat laatste tot ergernis van CDA'er Pieter Omtzigt die zich afvroeg: ,,waar is de inhoud van het debat gebleven?"

Ook vindt het 50PLUS-Kamerlid dat de afschaffing van de wet er door het kabinet wordt ,,doorgedouwd". Hij spreekt van een onzorgvuldige procedure. Hij kreeg op dit punt bijval van de PvdA, SP en GroenLinks.

Irritatie

Het optreden van Mulder wekte irritatie bij de Kamerleden en de Kamervoorzitter. Hij ging te ver terug in de geschiedenis om zijn betoog te onderbouwen. ,,Dit is puur theater. Daar maak ik bezwaar tegen", zei Eppo Bruins (ChristenUnie). Voorzitter Madeleine van Toorenburg wees hem ook terecht.

Kamervoorzitter Khadija Arib had van tevoren duidelijk gemaakt dat sprekers niet in herhaling mochten vallen en zich aan het onderwerp moesten houden.

Filibuster

Om de verandering in 2019 in gang te zetten moet er deze week in de Tweede Kamer over worden gestemd. Met de lange spreektijd (filibuster heet deze tactiek in de VS) wilden PVV en 50PLUS dit verhinderen en een jaar uitstel bewerkstelligen.