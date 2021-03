Ophef over naakt-programma met kinderen van NPO: ’Walgelijk’

In het programma Gewoon. Bloot. vraagt een groep kinderen onder leiding van presentator Edson da Graça ’vijf doodgewone mensen’ het hemd van het lijf. „Letterlijk! Want onze gasten zijn poedelnaakt”, aldus omroep NTR. Met het programma moeten kinderen weer ontdekken wat echt en normaal is. „Op Instagram, Snapchat en TikTok lijkt iedereen perfect! Veel mensen gebruiken filters, make-up of gaan zelfs onder het mes om er beter uit te zien.”

Niet alleen sociale media zijn een probleem, maar ook reclames. „Het beeld dat daarin wordt neergezet is vaak gemanipuleerd en toont niet hoe een lijf er in het echt uitziet. Dat heeft impact op de manier waarop kinderen zichzelf zien en het ideaalbeeld dat ze hebben.”

Onderzoek wijst uit dat mensen een positiever zelfbeeld krijgen als ze vaker blote lichamen van gewone mensen zien, aldus de omroep. Het programma wordt geproduceerd door Warner Bros, in samenwerking met Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit. Het gaat om kinderen van groep 7 en 8, die rond de 11 jaar zijn.

„Er worden toch wel directe vragen gesteld. Hoe komt het dat een piemel groter of kleiner is. Ik zelf heb een piercing door mijn penis. Nou, daar werden wel vragen over gesteld”, vertelde deelnemer Gerben Bakker bij Radio 1.

Conservatieve politici zijn ontstemd. „Dit is schennis van de eerbaarheid en in strijd met de goede zeden”, laat de SGP weten. „Gadverdamme”, aldus Thierry Baudet. „Kinderen op tv lekker vragen laten stellen aan een naakte man met een penis-piercing. De publieke omroep schurkt hiermee aan tegen het promoten van pedofilie. Seksualisering van kinderen. Potloodventerij.”

De PVV noemt het nieuwe programma ’echt belachelijk’. „Blijkbaar is het tegenwoordig heel normaal om naakte mensen voor kinderen hun neus neer te zetten. De ultra-progressieve NPO moet hiermee ophouden.”