Bolsonaro noemt Thunberg ’snotaap’

Thunberg had zondag een nieuwsbericht gedeeld op haar Facebookpagina over de recente moord op twee inheemse leiders in Brazilië. „Inheemse volken worden letterlijk vermoord omdat ze proberen het woud te beschermen tegen illegale ontbossing”, schreef ze.

Bolsonaro zei dinsdag in Brasilia tegen verslaggevers dat „de hoeveelheid aandacht die de pers aan die snotaap geeft, onthutsend is.”

Vloedgolf van branden

Ondanks de verontwaardiging van wereldleiders en officiële cijfers die wijzen op een sterke toename van de ontbossing van het Amazonegebied, blijft de Braziliaanse president de bezorgdheid over het regenwoud bagatelliseren. Zonder bewijs te leveren, heeft Bolsonaro gezegd dat buitenlandse niet-gouvernementele organisaties het probleem overdrijven en in sommige gevallen zelfs verantwoordelijk zijn voor de recente vloedgolf van branden die het gebied teisterden.

Kort na Bolsonaro’s reactie veranderde Thunberg haar biografie op Twitter naar ’pirralha’, het Portugese woord voor snotaap.

