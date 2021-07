RTL Boulevard maandag hervat op nieuwe locatie Mediapark Hilversum

Premium Columns

Niet nieuws, maar veiligheid voorop

Het is dinsdag, even voor acht uur ’s avonds als de telefoon gaat. Aan de lijn is nieuwsregisseur Esther Wemmers, en ze heeft schokkend nieuws: Peter R. de Vries is op straat neergeschoten, in hartje Amsterdam. Het is officieel nog niet bevestigd, maar via bronnen weten we dat het de misdaadverslagg...