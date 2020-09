Duitse aanklager: we hebben bewijs dat Madeleine McCann dood is

Wat voor bewijs dat dan is, wil Wolters niet zeggen. Volgens de aanklager is het klip en klaar dat de 42-jarige Christian Brückner verantwoordelijk is voor de dood van het meisje. „Veel puzzelstukjes wijzen naar hem. We onderzoeken alleen hem en niemand anders. In dit stadium denken we dat hij alleen heeft gehandeld.” Hij sluit uit dat de ouders van het meisje, die hier eerder van beschuldigd werden, iets te maken hebben met haar dood.

De advocaat van Brückner, Christian Fuelcher, weerspreekt dit. „Ik kan niet op de details ingaan, maar er is iemand bij deze zaak betrokken die mij essentiële informatie heeft gegeven. Als ik het onthul, zul je van verbazing achterover slaan”, zo laat hij weten aan The Sun.

Een vriend van de ouders van Madeleine zegt in een verklaring dat Kate en Gerry McCann de mogelijkheid dat hun dochter nog leeft openhouden. „Totdat er een lichaam gevonden is dat van Madeleine is, geven Kate en Gerry de hoop niet op.” Volgens deze vriend gaat het stel opnieuw door een moeilijke tijd. „Het zorgt ervoor dat Kate en Gerry in paniek raken en in onzekerheid verkeren, niet wetende of er een doorbraak komt of dat de Duitsers het helaas bij het verkeerde eind hebben.”

Tweede verdachte

Een Portugees onderzoeksprogramma beweerde vrijdag nog dat de politie op zoek zou zijn naar een tweede Duitse man die ten tijde van de ontvoering vlakbij Praia da Luz verbleef, waar Madeleine uit het vakantiehuisje waar ze met haar ouders was, werd ontvoerd.