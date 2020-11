Vier vrienden kopen vliegticket om bier te kunnen drinken op luchthaven Dublin

In Dublin zijn de pubs dicht tot 1 december, alleen afhalen is mogelijk. Maar op het vliegveld van Dublin is de horeca gewoon open. En dus kochten de vier vliegtickets van 9,99 euro per stuk, checkten in, kwamen door de security en ploften neer met een biertje. Maar daarmee waren ze er nog niet. Om een biertje te kunnen kopen, moesten ze eerst een maaltijd van tenminste 9 euro bestellen; een regel die stamt uit het voorjaar om te voorkomen dat er van de ene bar naar de andere wordt gehopt. Overigens waren ze helemaal niet van plan om aan boord van een vliegtuig te stappen.

De directie van Dublin Airport laat weten niet blij te zijn met de actie. Ze berekenden dat de vier vrienden eerst voor 75,96 euro aan vliegtickets en eten moesten uitgeven om eindelijk een biertje te kunnen drinken. Er wordt gevreesd dat mensen deze actie zullen kopiëren.

Een woordvoerder laat aan Britse media weten dat het mogelijk is om het vliegveld te verlaten zonder aan boord te gaan. Mogelijk is de vlucht waar het viertal een ticket voor had gekocht door hun schuld met vertraging vertrokken.