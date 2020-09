Brussel stelt coördinatie kleurencodes voor reizen in EU voor

Ⓒ ANP/HH

BRUSSEL - De Europese Commissie wil een eenduidig kleurensysteem op de kaart van de EU waarop burgers en bedrijven in één oogopslag kunnen zien hoe de epidemiologische situatie ergens is. Nu deelt elk land op eigen houtje gebieden in kleurencodes in, wat volgens commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwarrend is. Ook wil ze overal dezelfde regels voor reizigers die terugkeren uit een rode zone.