Automobilist aangehouden na dodelijk ongeval

De bestuurder uit het naburige Horst reed met zijn auto op de Zwarte Plakweg in America twee fietsers aan. Daardoor kwam een 82-jarige fietsster uit America om het leven. Ze overleed ter plaatse. Haar eveneens 82-jarige echtgenoot werd met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De verdachte zat vrijdagochtend nog vast. Hij wordt verhoord. Later vrijdag beslist de politie of hij naar huis mag. De toedracht van het ongeval is nog niet bekend.