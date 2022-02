Premium Het beste van De Telegraaf

Zo’n 15.000 demonstranten in Amsterdam Russen massaal bij Dam-protest: ’Volk staat niet achter oorlog’

Door Fred Pruim Kopieer naar clipboard

Massaal protest op de Dam in Amsterdam tegen de Russische invasie in Oekraïne. Ⓒ Michel van Bergen

AMSTERDAM - ’Stop Poetin, stop the war!’, zo schalt het over de bomvolle Dam in Amsterdam. Op de plek waar bijna twee jaar lang bijna ieder weekend werd gedemonstreerd tegen het coronabeleid, voerde deze zondagmiddag vooral het geel en blauw, de landskleuren van Oekraïne, de boventoon.