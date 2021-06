LIVE | Geboortejaar 1992 mag prikafspraak maken

Lowlands-baas blij met ’duidelijkheid’: ’We gaan meteen aan het werk’

10.00 uur Geboortejaar 1992 mag prikafspraak maken

Mensen die zijn geboren in 1992 kunnen per direct een afspraak maken voor een vaccinatie tegen het coronavirus. Zij krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna.

Deze groep krijgt vanaf dinsdag ook nog de uitnodigingsbrief per post, maar kan dus nu al een afspraak inplannen. In totaal zijn er ruim 229.000 mensen geboren in 1992.

Vrijdag waren de eerste twintigers aan de beurt. Mensen die in 1991 zijn geboren, konden vanaf vrijdag een afspraak maken.

Coronaminister Hugo de Jonge liet zaterdag via Twitter weten dat de 12 miljoenste prik op deze dag zal worden gezet. In de afgelopen dagen werden er ruim 250 prikken per minuut gezet, aldus De Jonge.