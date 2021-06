LIVE | Voedselpakketten in Suriname: ’Met z’n allen in een moeilijke situatie’

21.45 - ’Afgelopen dag geen besmetting of sterfgeval in verpleeghuizen’

In alle Nederlandse verpleeghuizen is het afgelopen etmaal geen nieuwe coronabesmetting en geen nieuw sterfgeval als gevolg van het coronavirus geconstateerd, schrijft NU.nl. Het is voor de eerste maal sinds het begin van de crisis in maart 2020 dat dit het geval is, bevestigt het ministerie van Volksgezondheid aan de nieuwssite.

Volgens een woordvoerder is dit goede nieuws vooral te danken aan het vaccineren van de bewoners van de verpleeghuizen.

21.30 - Surinaamse regering deelt 80.000 voedselpakketten uit

Drie Surinaamse ministers hebben zondag 1100 voedselpakketten uitgedeeld aan inwoners van het westelijke district Coronie. Voor heel Suriname zijn tachtigduizend pakketten gereserveerd. De pakketten zijn bedoeld voor mensen die schade hebben geleden door de wateroverlast of als gevolg van de coronacrisis krap bij kas zitten, meldt de voorlichtingsdienst van de regering in Paramaribo.

De ministers van Defensie, Sociale Zaken en Volkshuisvesting, en van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken vertrokken zondagochtend naar het kokosdistrict, zoals Coronie wordt genoemd. Daar zijn veel gebieden onder water gelopen na zware regenval.

De corona-uitbraak met vele lockdowns heeft vooral veel kleine ondernemers omzet gekost. „We zitten met z’n allen in een moeilijke situatie”, zei defensieminister Krishna Mathoera bij het uitdelen van de pakketten. „We hebben een Covid-crisis, een economische crisis en het probleem van wateroverlast. Maar we zullen niemand in de steek laten. Als regering zullen wij ons best doen zo snel mogelijk hieruit te komen”, aldus Mathoera.

Het pakket bestaat uit rijst, olie, suiker, zout, aardappelen, uien, knoflook, sardines en gele erwten.

15.29 - Mars tegen coronamaatregelen trekt duizenden demonstranten

Naar schatting een paar duizend demonstranten liepen zaterdag in Apeldoorn mee met de mars van Police for Freedom tegen de coronamaatregelen. Vanwege de drukte vroeg de gemeente Apeldoorn aan bezoekers om het centrum te mijden.

De actiegroep Police for Freedom zegt voor „de menselijke verbinding” te staan en onder anderen politie, marechaussee, artsen, zorgpersoneel, docenten en journalisten te vertegenwoordigen. Initiatiefnemer Dennis Spaanstra zei verrast te zijn door de opkomst. „Het zijn er zeker duizenden.” In juli wil de groep een nieuwe demonstratie houden. De Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19, waarin onder meer een mondkapjesplicht is opgenomen, noemde hij ’een tikje totalitair’.

De mars van 6 kilometer begon rond 12.00 uur bij sportpark Orderbos en eindigde daar tegen 14.30 uur. Sommige actievoerders droegen een verplegersuniform of militaire kleding. Tijdens het lopen werd er voortdurend „liefde, vrijheid, democratie” geroepen, mensen omhelsden elkaar en er werd gedanst en gezongen. Op spandoeken stonden teksten als „Blijf van de kinderen af” en „Coronavaccin is gif.” Tientallen agenten hielden de stoet in de gaten, in enkele zijstraten stonden arrestantenbusjes opgesteld.

Burgemeester Ton Heerts verleende onder strikte voorwaarden toestemming voor de mars. De organisatie was verantwoordelijk voor de veiligheid, de orde en het naleven van de coronamaatregelen. Het is de eerste keer dat de actiegroep toestemming kreeg om te demonstreren. Police for Freedom is niet onomstreden, omdat de meeste deelnemers zich niet aan de coronaregels houden en zelden mondkapjes dragen. Eerder dook de groep onverwacht op in Barneveld, nadat demonstraties in Hilversum en in Apeldoorn waren verboden. Ook in Barneveld maakte de gemeente met een noodverordening een einde aan de bijeenkomst.

15.02 - Weer minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is ook zaterdag weer gedaald. In ziekenhuizen liggen nu 672 coronapatiënten, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat waren er vrijdag 729.

De verpleegafdelingen tellen nu 403 mensen met Covid-19. Dit zijn er 45 minder dan op vrijdag (448). Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalt voor de twintigste dag op rij. Intensivisten en verpleegkundigen behandelen daar nog 269 mensen, 12 minder dan op vrijdag (281).

Het gemiddelde aantal opnames blijft dalen. In de afgelopen 24 uur zijn 51 nieuwe coronapatiënten opgenomen op een intensivecare- of verpleegafdeling.

De leegloop van de ziekenhuizen is al een paar weken aan de gang. Eind april behandelden de ziekenhuizen nog meer dan 2700 coronapatiënten.

14.59 - Burgemeester Moskou voert ’niet-werk week’ in wegens corona

Burgemeester Sergej Sobjanin van Moskou voert een ’niet-werk week’ in om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Tussen 15 en 19 juni komt het werk in de Russische hoofdstad goeddeels stil te liggen, meldde Sobjanin op zijn website.

Verder moeten alle horecagelegenheden in Moskou tot 20 juni elke dag om 23.00 uur sluiten. Ook gaan alle speelplaatsen en sportveldjes in de parken voorlopig op slot.

Sobjanin kondigde enkele dagen geleden al aan dat de stad strenger gaat controleren of mensen wel mondkapjes en handschoenen dragen in publieke binnenruimtes en het openbaar vervoer. Op overtreding staat een boete.

De autoriteiten registreerden zaterdag voor de hoofdstad 6700 nieuwe gevallen. Niet eerder dit jaar zijn er in Moskou op één dag zo veel besmettingen gemeld.

Rusland sloeg zichzelf eerder op de borst voor zijn aanpak van de pandemie en de snelle ontwikkeling van een vaccin, maar de toon is nu anders vanwege een forse toename van het aantal coronabesmettingen. Het land heropent daarom speciale Covid-ziekenhuizen om de groeiende toestroom van patiënten aan te kunnen.

11.18 - Londen stelt opheffen laatste coronaregels maand uit

De Britse premier Boris Johnson stelt het opheffen van de laatste coronabeperkingen in Engeland vermoedelijk een maand uit vanwege de snelle verspreiding van de zogenoemde Delta-variant van het virus. Volgens de oorspronkelijke planning zouden er op 21 juni finale versoepelingen komen, maar Britse media melden dat die maatregel wordt uitgesteld tot 19 juli.

Het uitstel zou nodig zijn om tijd te winnen voor het meten van het effect van de besmettingen op de ziekenhuisopnames en om meer mensen een tweede vaccinatie te geven, meldde The Guardian. Parlementariërs van de Conservatieve Partij van Johnson zouden steeds pessimistischer zijn geworden over de mogelijkheid verder te versoepelen. De verwachting is dat Johnson maandag de knoop doorhakt.

In het Verenigd Koninkrijk raken steeds meer mensen besmet met de Delta-variant. Bij 90 procent van de mensen die nu positief testen op het coronavirus, wordt deze variant vastgesteld. Begin mei was dat ruim een kwart. De Delta-variant is mogelijk 60 procent besmettelijker dan de voorheen dominante Alpha-variant. Vrijdag werden in het Verenigd Koninkrijk in totaal 8125 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds februari.

Wegens zorgen om de nieuwe coronavariant moeten reizigers die met ingang van dinsdag vanuit het Verenigd Koninkrijk in Nederland aankomen verplicht in quarantaine.

10.00 - Geboortejaar 1992 mag prikafspraak maken

Mensen die zijn geboren in 1992 kunnen per direct een afspraak maken voor een vaccinatie tegen het coronavirus. Zij krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna.

Deze groep krijgt vanaf dinsdag ook nog de uitnodigingsbrief per post, maar kan dus nu al een afspraak inplannen. In totaal zijn er ruim 229.000 mensen geboren in 1992.

Vrijdag waren de eerste twintigers aan de beurt. Mensen die in 1991 zijn geboren, konden vanaf vrijdag een afspraak maken.

Coronaminister Hugo de Jonge liet zaterdag via Twitter weten dat de 12 miljoenste prik op deze dag zal worden gezet. In de afgelopen dagen werden er ruim 250 prikken per minuut gezet, aldus De Jonge.

