LIVE | ’RIVM hield rekening met ’catastrofale’ impact corona’

Vind jij het versoepelen van de coronamaatregelen een goed idee?

Kunnen we straks weer het café in tot diep in de nacht? Het kabinet is aan het nadenken over versoepelingen van de coronamaatregelen, meldt De Telegraaf. Begin maart hoopt het kabinet zelfs de meeste regels af te schaffen. Vind jij het een goed idee dat alles weer open gaat? Of nemen we dan een te g...