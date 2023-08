Tropische storm trekt over Seoul, minstens een dode

De tropische storm kwam in het zuiden aan land en trekt door naar het noorden. Een 67-jarige man werd dood aangetroffen bij een overstroomde rivier in Daegu. In diezelfde stad viel een man in een rolstoel in het water en hij wordt nog steeds vermist. In de provincie Gyeongsangnam-do werden twintig mensen gered die vast waren komen te zitten in auto's en huizen. Meer dan 14.000 mensen zijn geëvacueerd.

De wateroverlast heeft ook voor problemen gezorgd in het verkeer. Bijna vijfhonderd wegen zijn afgesloten en 250 treinen rijden niet. Ook zijn 355 vluchten in Zuid-Korea geannuleerd.

Naar verwachting komt de storm Khanun vrijdagochtend aan in Pyongyang, de hoofdstad van Noord-Korea. Dat land is over het algemeen kwetsbaarder voor extreem weer, vanwege de slechte infrastructuur en de grote ontbossing. De Noord-Koreanen is gevraagd zich schrap te zetten voor de storm en om portretten van de dictator Kim Jong-un in veiligheid te brengen.