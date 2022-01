Zeker drie mensen gewonden bij verkeersongeval op A5 bij Boesingheliede

De drie slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht, aldus de woordvoerster. Hoe zij er precies aan toe zijn en of zij in de vrachtwagen of de personenauto zaten, is nog niet duidelijk. Evenmin is bekend of er nog meer mensen in de voertuigen zaten.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Volgens NH Nieuws reed de personenwagen achterop de vrachtauto. De ANWB raadt automobilisten richting Hoofddorp aan over de rechter parallelbaan te rijden.