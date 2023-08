Elf doden door brand in onderkomen voor gehandicapten in de Elzas

Wintzenheim - Bij een hevige brand in een pand naast een centrum voor gehandicapten in het Franse Wintzenheim in de Elzas zijn elf mensen om het leven gekomen. De elf waren boven in het onderkomen waar de brand uitbrak. Ze konden volgens de brandweer niet weg. Zeventien mensen op de begane grond hebben de brand overleefd. Een moest zwaargewond naar een ziekenhuis worden gebracht. Het duurde lang voor de stoffelijke resten van de slachtoffers werden teruggevonden.

