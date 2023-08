Negen doden na brand in vakantieverblijf voor mensen met beperking in de Elzas: ’Weinig hoop’

De brand brak woensdagochtend rond 6.30 uur uit in een particulier vakantieverblijf dat gelegen is naast een verzorgingscentrum en gehuurd werd door een vereniging uit Nancy die zich bezighoudt met mensen met een beperking. Zeventien van hen konden uit het brandende gebouw worden gered, één van hen moest zwaargewond naar het ziekenhuis worden gebracht. Er waren elf vermisten, waarvan nu negen zijn omgekomen. Twee mensen zijn nog altijd vermist.

Over de oorzaak van de brand, die ontstaan zou zijn op de eerste verdieping, is nog niets bekend. Er werden 76 brandweerlieden, 4 brandweerwagens, 4 ambulances en 40 leden van de politie ingezet. Het vuur was snel onder controle, maar zeer hevig. In korte tijd ging 300 vierkante meter in vlammen op.

„Ondanks het snelle en moedige optreden van de brandweer zouden er meerdere slachtoffers te betreuren zijn”, zo plaatste Gérald Darmanin, de Franse minister van Binnenlandse Zaken op X.