Dennis en Henk zagen tweede helft Oranje na wilde tocht: ’Alle belangrijke momenten gezien’

Urenlang stonden ze aan de grens van Saoedi-Arabië, ze moesten vechten voor een plek in de bus, moesten schreeuwende grenswachten voor zich dulden en liepen uiteindelijk zelfs een stuk over een snelweg in Qatar. Alles om de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië tóch mee te kunnen maken.

Eerste helft gemist

„Ja, we waren uiteindelijk wel een beetje laat in het stadion”, grijnst Van der Valk. Hij maakt een beweging met twee vingers. Ze mistten de hele eerst helft door alle perikelen. „Maar hé, alle belangrijke momenten hebben we wel meegemaakt.”

Hij videobelt vanuit het stadion tijdens de verlenging. Om hem heen staat een blauw-witte muur van Argentijnse fans. Ze staan er wat onwennig bij, nadat ze zien hoe Nederland in de laatste minuten terugkwam van een 0-2 achterstand. „Hiervoor doe je het!” Maar uiteindelijk zijn het de Argentijnen die het laatst lachen en de penaltyserie winnen.

Last minute plan

Het kostte de twee vrienden de hele dag om naar het stadion te komen. „Het was echt een last minute plan, waar we iets te rooskleurig over hebben gedacht”, geeft Van der Valk toe. Er waren geen vluchten meer van Nederland naar Doha, dus besloten ze te vliegen naar Dubai, om vanaf daar met een huurauto naar het Lusail-stadion te rijden.

Dennis en Henk zijn in een race tegen de tijd verwikkeld. Ze zitten vast bij de Saoedische grens en het is maar de vraag of ze het stadion halen. Ⓒ Telegraaf

Maar bij de eerste grensovergang naar Saoedi-Arabië worden ze al tegengehouden. „Saoedi-regels, blijkbaar. Daarna namen we een plaatselijke taxi, die ons tot de grens met Qatar kon rijden. En daar mochten we uren staan wachten op een bus die ons naar Doha zou moeten brengen.”

Chaos in Saoedische grensplaats

Er breekt chaos uit, blijkt als Van der Valk ’s middags vanuit het Saoedische grensplaatsje Al Udayd belt. Op de achtergrond voeren Arabisch sprekenden luidruchtige gesprekken. „Mensen vechten letterlijk met elkaar voor een plekje in een bus. Wij hebben tijdens die ’battles’ alleen maar toegekeken.”

Als een nieuwe bus komt aanrijden, krijgen de twee Nederlanders een plek toebedeeld door een streng kijkende man in legeruniform. Ze staan als sardientjes tegen elkaar aan en als ze eenmaal de grens met Qatar bereiken, wordt er naar ze geschreeuwd door grenswachten.

De laatste kilometers naar het stadion moeten de twee Nederlanders lopen Ⓒ Telegraaf

Snelweg afgesloten

Ook in Qatar stapelt het ongeluk zich op. Een stuk van de snelweg is afgesloten door de politie, vertelt Van der Valk terwijl hij loopt over een brede weg. „Laten we het maar een bedevaartstocht richting Louis noemen.” Nog een bus, een uber en een zoektocht naar de ticketverkoper verder en uiteindelijk komen ze royaal te laat in het Lusail-stadion aan.

Van der Valk had nog nooit eerder een WK-wedstrijd gezien en Louis van Gaals oproep tot meer Nederlanders in de stadions gaf het extra zetje „Vorig jaar had ik bij Max Verstappens race in Abu Dhabi het gevoel dat ik er gewoon bij moest zijn. En dat gevoel kreeg ik nu ook weer bij het Nederlands Elftal.”

Het bracht helaas geen geluk voor Oranje. De twee supporters kijken met een grote grijns terug op het avontuur, maar nog een keer zo’n chaotisch avontuur meemaken? Voor Van der Valk is het wel even genoeg: „Ik ben eigenlijk totaal niet voor gemaakt voor dit soort dingen.”