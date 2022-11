Wales roept Harry Potter-fans op: stop met achterlaten van sokken op ’graf’ Dobby

Dobby was een van de populairste personages uit de reeks. Hij dient als de slaaf van Lucius Malfidus en wordt erg slecht behandeld. Echter kan hij pas vrij zijn als iemand van de familie Malfidus hem een kledingstuk geeft, en dat gebeurt! Lucius Malfidus geeft Dobby per ongeluk een sok, en maakt de ooit zo ongelukkige elf daarmee officieel ’een vrije elf’.

In een later deel van de reeks gaat Dobby dood, veroorzaakt door Bellatrix van Detta terwijl hij Hermelien Griffel probeert te redden. Dit zorgde voor nogal wat tranen bij veel fans. De schok was zelfs zo groot dat enkelen vonden dat de huiself het verdiende om ook een écht graf te krijgen. En dat graf kwam er dus, op het strand van Freshwater West in Wales.

Als eerbetoon laten toeristen nu al jarenlang sokken achter bij het zogenaamde graf van Dobby, hét kledingstuk dat hem immers vrij maakte. ’Hier ligt Dobby, een vrije elf’, staat er onder andere op bordjes gekerfd.

Het groeiende aantal aandenkens, waaronder de stapel sokken en geschilderde kiezelstenen, wordt nu echter toch wel erg hinderlijk, zeggen de autoriteiten van Wales. Eerder al lanceerde National Trust Cymru, een liefdadigheidsorganisatie voor natuurbehoud, een enquête om de buurtbewoners te vragen of ze het eventueel zien zitten om het graf naar een andere locatie te verhuizen. Door de vele toeristen komen de kwetsbare zandduinen van het strand in gevaar, vinden zij. „Dit is op de lange termijn niet houdbaar.”

Er werd nagedacht over het afbreken van de herdenkingsplek. Maar na lang wikken en wegen werd uiteindelijk gekozen voor een middenweg. Het ’graf’ mag blijven, maar bezoekers mogen absoluut geen sokken of andere spullen meer achterlaten.