Esmée moest zelf haar verkrachter Mohammed opsporen

De groenstrook waar het zedenmisdrijf zou hebben plaatsgevonden. Ⓒ Martin Mooij

Hoorn - Dit is een reportage uit november 2017 De afdeling zeden van de politie Noord-Holland liet het liggen in de Hoornse zedenzaak. Het slachtoffer werd onterecht in de wacht gezet en leverde zelf het beste speurwerk. „De teleurstelling bij het slachtoffer is pijnlijk en terecht”, erkent hoofd Opsporing Leo Wallage.