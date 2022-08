Roemeen aangehouden voor betrokkenheid dodentruck Engeland

Het Verenigd Koninkrijk had een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de 48-jarige Roemeen die woensdag is opgepakt. Hij wordt verdacht van doodslag en hulp bij illegale migratie. Een rechtbank in Boekarest zal bepalen of hij wordt uitgeleverd.

In de zaak zijn in België en Engeland al meer dan 25 mensen veroordeeld. De twee leiders van de bende mensensmokkelaars zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 27 en 20 jaar. Ook twee bestuurders van de vrachtwagen kregen lange celstraffen.

