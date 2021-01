Mogelijk honderden valse aanvragen van coronasteun voor ondernemers

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) Ⓒ ANP/ HH

Den Haag - Na onderzoek is de overheid gestuit op honderden mogelijk valse aanvragen van coronasteun voor ondernemers. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) laat weten dat na overleg met de FIOD en het Openbaar Ministerie is besloten om over te gaan tot 70 aangiftes.