’Bewijs gevonden in bus van verdachte verdwijning Maddie McCann’

Ten tijde van de verdwijning van het meisje leefde de verdachte in een wit-gele camper, aldus de Mirror. Daarin is volgens de krant een voorwerp aangetroffen dat aan McCann toebehoorde, maar haar DNA is niet gevonden. De Duitse justitie wil de vondst bevestigen noch ontkennen.

McCann verdween vijftien jaar geleden tijdens een familievakantie in Portugal. Vorige maand werd een man in Duitsland aangemerkt als officiële verdachte. De Duitse politie liet in 2020 al weten een Duitse man die in de gevangenis zat te onderzoeken in verband met de verdwijning van McCann, die destijds 3 jaar was. Volgens de Duitse krant Bild gaat het om dezelfde persoon, al hebben de autoriteiten dat niet bevestigd.

Britse media melden dat het gaat om de 45-jarige Christian Brueckner, die vastzit voor drugshandel. Hij is in Duitsland veroordeeld voor de verkrachting in 2005 van een 72-jarige vrouw in het Portugese Praia da Luz, Uit dat vakantieoord in de Algarve verdween McCann in mei 2007 spoorloos.