’Familie Taghi had advocaat Weski willen gebruiken voor usb-smokkel’

Het team dat onderzoek deed naar de kwestie concludeerde „dat het niet anders kan of het is Weski geweest.” Maar tijdens een inleidende zitting woensdag, zeiden de officieren van justitie dat er geen enkel bewijs is gevonden en dat Weski geen verdachte is.

’Logistiek onmogelijk’

Inez Weski zelf zegt dat het „logistiek onmogelijk is” om usb-sticks de EBI in te smokkelen vanwege de veiligheidsmaatregelen. Bezoekers worden gefouilleerd en moeten door detectiepoorten. En tussen verdachte en advocaat zit een glazen afscheiding. „Het is dus nooit gebeurd.”

Youssef Taghi staat terecht op verdenking van het doorgeven van opdrachten van zijn neef Ridouan aan zijn criminele organisatie. De verdenking tegen de advocate die hem bijstaat in het liquidatieproces Marengo, zou afkomstig zijn uit een afgeluisterd gesprek tussen de zus en zoon van Ridouan Taghi, waarin ze hun ontevredenheid uitspreken over Weski die nauwelijks zou reageren en geen informatie terugkoppelt. „New lawyer”, concludeerde de zoon. Enkele maanden later meldde neef Youssef Taghi zich als advocaat.

Advocaten Haroon Raza en Yassine Bouchikhi reageerden ontstemd op het door het OM „achterhouden van potentieel ontlastende informatie” over Weski voor ex-advocaat Youssef, die op dit moment onder meer terechtstaat voor het lekken van informatie van Ridouan Taghi naar diens criminele organisatie.

’Op het verkeerde been gezet’

Het stuk waarin de verdenking staat is tien maanden oud, maar de rechtbank en de verdediging kregen het recent pas onder ogen. Volgens Raza zijn zowel rechtbank als verdediging op het verkeerde been gezet.

Het OM breidde het aantal verdenkingen tegen Youssef Taghi woensdag ook uit. Hij werd al verdacht van het doorspelen van informatie van Ridouan Taghi, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. Daar komt nu nog betrokkenheid bovenop bij een poging tot moord of zware mishandeling van een ex-zwager van Ridouan Taghi en omkoping van ambtenaren en/of een Marokkaanse rechter.

’Hond’

De zwager, die door Taghi consequent „hond” wordt genoemd, zou de deur hebben ingetrapt bij zijn zus. Hij moest volgens Taghi niet worden gedood, maar wel invalide worden gemaakt. Er zouden al drie pogingen zijn gedaan om de man hard aan te pakken, en Ridouan Taghi zou hebben aangedrongen om het dit keer goed te laten gebeuren. „Die hond moet invalide.” Als degene die de opdracht moest uitvoeren zou falen „dan laat ik alles en iedereen van jou slapen.”

Een andere nieuwe verdenking aan het adres van neef Youssef Taghi is de poging tot omkoping van ambtenaren en een rechter in Marokko. Die laatste zou betrokken zijn bij de rechtszaak tegen twee broers van Ridouan Taghi. Die zitten vast op verdenking van moord op de neef van een Marokkaanse rechter in Marrakesh in 2017. De schutters vergisten zich in het doelwit. Dat was clubeigenaar Mustapha el F., die kort ervoor was opgestaan van de stoel waar vervolgens de zoon van de rechter op ging zitten.