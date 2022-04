Premium Het beste van De Telegraaf

’De komende paar jaar zal het blijven schuren’ Minister Jetten over ban op biomassa: ’Maar nog wel warmte nodig’

Door Mike Muller en Edwin Timmer

Minister Rob Jetten: „We zetten in op veel meer wind op zee, zonnestroom, verduurzamen en de productie en het importeren van groene waterstof uit fatsoenlijke landen.” Ⓒ ANP/HH

Den Haag - Jarenlang is het opstoken van ’houtige biomassa’ in biomassacentrales als klimaatneutraal gepropageerd. Honderden houtverbrandingsovens zijn dankzij miljardensubsidies als paddenstoelen uit de grond geschoten. Maar na kritiek van wetenschappers, actiegroepen en het parlement gooit klimaatminister Rob Jetten het roer om. Hij zet per direct een streep door nieuwe subsidieaanvragen, zo zegt hij in een interview met De Telegraaf.