Deze Oekraïense vader (40) redde zijn ontvoerde kinderen uit Moskou: ’Papa, er zijn Russen op de trap’

Mezhevyi zijn kinderen werden meegenomen terwijl hij welgeteld 45 dagen in de gevangenis nadat hij was gearresteerd door Russische separatisten, zo onthult hij tegenover Guardian. Hij werkte als kraanmachinist in de stad Marioepol toen de Russen in februari 2022 Oekraïne binnenvielen.

„Toen ik op de dag van de invasie de granaten hoorde, dacht ik meteen aan mijn zoon Matvii (14) en mijn dochters Sviatoslava (9) en Oleksandra (7)”, zei hij. „Ik was aan het werk en nam een taxi rechtstreeks naar huis, naar mijn kinderen. De dagen daarna verhuisden we van de ene schuilplaats naar de andere. Slapend op luchtbedden zonder water en elektriciteit.”

Ziekenhuis

Marioepol werd snel omsingeld door de Russische soldaten. Terwijl het gezin in schuilkelders zat ging Mezhevyi naar eigen zeggen elke dag naar het lokale ziekenhuis om hun telefoons op te laden. „De meeste dokters waren vertrokken. Er waren maar een paar verpleegsters en SEH-artsen. Een paar vrijwilligers haalden me over om met mijn kinderen naar de schuilkelder van het ziekenhuis te verhuizen.”

Dit deden ze. In ruil voor de schuilplaats moest de Oekraïner de vrijwilligers helpen lijkzakken de dragen. „Op een bepaald moment waren de lijkzakken op en hebben ze lichamen achter het ziekenhuis opgestapeld”, zegt hij tegenover de Britse krant.

17 maart

Het lukte Mezhevyi en zijn kinderen om tot 17 maart 2022 te verblijven in de kelder van het ziekenhuis, terwijl ze amper te eten hadden. Maar op die dag slaagden Russische troepen, gesteund door Tsjetsjeense strijders, erin door de verdediging van de stad te breken. „Mijn zoon maakte mij wakker en zei: ’Papa, er zijn Russische soldaten op de trap.’”

Het Oekraïense gezin werd meegenomen en naar een dorp ten zuidoosten van Marioepol gebracht. „We werden daar ontvangen door een groep jonge mensen in witte overhemden. Ze droegen speldjes met daarop de tekst ’Ik hou van Rusland’”, aldus de vader. „We bleven daar een tijdje, maar op een dag werd ik gefouilleerd en zag een Russische functionaris iets ’verdachts’ in mijn documenten, en toen brak de echte hel pas los.”

Oekraïense leger

Wat bleek? Mezhevyi had van 2016 tot 2019 in het Oekraïense leger gezeten en dit was precies de groep mensen die de Russen gevangen wilden zetten, zo stelt Mezhevyi. „Ze riepen: ’We hebben je!’ en zeiden dat ik maar een oppas voor mijn kinderen moest regelen. Maar toen ik vroeg voor hoe lang, zeiden ze: ’Het kan twee uur duren maar ook zeven jaar’.”

Mezhevyi werd overgebracht naar een gevangenis in de buurt van de stad Olenvinka, in de provincie Donetsk. Daar zaten toen meerderen Oekraïense krijgsgevangenen. Op 26 mei werd hij vrijgelaten en ging meteen op zoek naar zijn kinderen. „Een ambtenaar van de bezette autoriteiten vertelde mij vervolgens dat mijn kinderen waren overgevlogen naar een kamp in Moskou.”

Reis

Mezhevyi had geen geld meer dus hij ging meteen op zoek naar werk om een reis naar Moskou bij elkaar te sparen. Begin juni kreeg hij plotseling een telefoontje van zijn zoon. „Hij zei tegen me: ’Papa, er is mij verteld dat het kamp over vijf dagen sluit en dat we naar een pleeggezin of een weeshuis moeten.’ Ik besefte dat er geen tijd was om een baan te zoeken. Ik moest het risico nemen: afreizen naar Rusland en ze daar zo snel mogelijk weghalen”, aldus Mezhevyi.

Gelukkig waren er vrijwilligers die de wanhopige vader hielpen om naar Moskou af te reizen. „Het was erg moeilijk om Rusland binnen te komen vanuit de bezette gebieden en ik werd keer op keer ondervraagd.” Toen hij in Moskou aankwam, werd hij gecontacteerd door een Russische functionaris die hem vertelde dat hij een vergunning nodig had om zijn kinderen terug te krijgen.

Hij moest naar het kamp komen, waar hij zich naar eigen zeggen dood schrok toen hij zag dat om het kamp een gigantisch hek stond met tientallen gewapende beveiligers ervoor. „Ik werd urenlang door minstens vijf mensen ondervraagd en moest een berg papieren invullen.”

Hereniging

Toen het laatste document ingevuld was, hoorde Mezhevyi de stemmen van zijn dochters. „Ze renden naar binnen en we omhelsden elkaar voor een lange tijd. Daarna kwam mijn zoon ook binnen.”

Mezhevyi slaagde erin om met zijn kinderen naar Letland af te reizen, waarbij hij hulp kreeg van vrijwilligers. De Oekraïense vader is nog altijd woest over het feit dat tussen één van de documenten ook een formulier zat over de voogdij. „Mijn zoon heeft een bestand onder zijn neus gekregen waarin hij werd gevraagd de voogdij over hemzelf en zijn zusjes weer aan hun vader terug te geven. Dat is toch absurd! Dit kan je toch niet aan een 13-jarige jongen vragen?”

Bekijk ook: Killerdrones van Oekraïense miljonair zijn nachtmerrie voor Russen

Mezhevyi probeert deze woede nu naast zich neer te leggen. „Ik kan nog steeds niet geloven wat mijn kinderen en ik hebben meegemaakt maar gelukkig heb ik ze weer terug. We zijn nu samen en dat is het enige dat telt.”