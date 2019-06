Trauma-begeleider op vier benen

Gijs Tuinman, drager van de hoogste militaire onderscheiding, met een ’therapiepaard’ bij stal Mansour in Arnhem. Hij onderstreept het belang van trainen met paarden voor getraumatiseerde oorlogs- en politieveteranen. Ⓒ APA Arnhemse Persagentschap

Normaal is oorlogsheld Gijs Tuinman, onderscheiden met de Militaire Willems-Orde en de Bronzen Leeuw, niet iemand die graag in de aandacht staat. Maar als het om paarden gaat, een grote passie van de ’stille ridder’, is dat een ander verhaal. „Een paard kan je niet voor de gek houden.”