Macron knippert het eerst in Brits-Franse visserijconflict

Binnenland

Krijgt klimaattop de wereld op één lijn? ’COP26 is moment van de waarheid’

’Het moment van de waarheid’. Zo beschrijft de Britse premier Boris Johnson de klimaattop in Glasgow die vandaag officieel begint. De komende weken zal blijken of Johnson wereldleiders meekrijgt in zijn oproep dat elk land zich verbindt aan een klimaatneutrale samenleving in 2050.